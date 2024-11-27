Разыгравшийся Голенков открыл счёт в матче «Ростов» - «Спартак»

«Ростов» и «Спартак» проводят ответный кубковый матч 1/4 финала Пути регионов. Коллектив Валерия Карпина был сильнее в столице (1:0). В середине первого тайма сегодня южане отличились снова.

Кирилл Щетинин продвинулся по центру к чужой штрафной площади, но почему-то ничего не сделал против него Руслан Литвинов. Затем Щетинин отдал чуть вправо Егору Голенкову, который с острого угла послал мяч низом в дальний угол створа.

Общий счёт двухматчевого противостояния - 2:0 в пользу ростовчан. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.