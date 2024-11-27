Кто подвёл «Ахмат» к пятому поражению подряд: три худших игрока матча против «Зенита»

Ставим оценки футболистам Сергея Ташуева

Неплохо скатался в Грозный чемпион России. Полурезервным составом показал хороший атакующий футбол. Правда, реализовал только два момента из десяти. Зато увёз победу, уверенно шагнув в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. А вот «Ахмат» снова проиграл, проиграл пятый раз кряду.

Так кто же слабо сыграл против «Зенита»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Ташуева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «АХМАТ» – «ЗЕНИТ»

ФЕЛИППЕ КАРДОСО – 3,5. Весь матч большой форвард «Ахмата» пытался зацепить мяч в борьбе с Родригао и Чистяковым. Вроде небольшой уровень сопротивления был у Фелиппе и забросов было много, но ничего у форварда не получалось. Проиграл он восемь эпизодов из десяти.

Много перемещался, неплохо предлагал себя, но слишком маленький КПД. Кардосо постоянно уступал в единоборствах, воротам не угрожал, жёлтую карточку получил.

ВЛАДИСЛАВ КАМИЛОВ – 3,5. Примерно похожий «вывод» получает и Камилов. Он старался, бегал с горящими глазами, перемещался много. Но КПД невероятно низкий. Владиславу ещё и мешали глаза, наполненные кровью. Он как-то нарочито грубо играл, грязно.

Жёлтая карточка в пассиве, три фола, практически полное отсутствие чистых отборов и толковых передач вперёд. Замена напрашивалась раньше 78-й минуты.

ЛУКАС ЛОВАТ – 2,0. Звание главного антигероя получает Лукас Ловат, создавший первый гол «Зенита». Как он додумался отдать разрезающую передачу к своим воротам? Наверное, ответит только Лусиано, воспользовавшийся подарком.

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От своего фейла Ловат так и не отошёл, продолжил чудить. Из-под него Артур клепал моменты – дважды обыграл он соотечественника, далее опасно пробив. Второй гол тоже пришёл из зоны Лукаса.