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Кто подвёл «Ахмат» к пятому поражению подряд: три худших игрока матча против «Зенита»

27 Ноября 2024 • 20:24 Комментировать
Ахмат
1:2
Зенит
окончен

Ставим оценки футболистам Сергея Ташуева

Неплохо скатался в Грозный чемпион России. Полурезервным составом показал хороший атакующий футбол. Правда, реализовал только два момента из десяти. Зато увёз победу, уверенно шагнув в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. А вот «Ахмат» снова проиграл, проиграл пятый раз кряду.

Так кто же слабо сыграл против «Зенита»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Ташуева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Ахмат1:2Зенит
  14'Гонду Лусиано (0:1)
  72'Артур (0:2)
(1:2) Самородов Максим90'  
Опарин Михаил 78' (Магомедов Яхья ( 78') Уциев РизванИбишев Турпал-АлиШатара МилошЛоват ЛукасКамилов Владислав  31' 78' (Исмаэл Силва ( 78') Якуев Магомед 59' (Мацуев Минкаил ( 59') Талал Амин 66' (Самородов Максим ( 66') Ковачев Светослав 66' (Уткин Даниил ( 66') Диале Мауро ЛунаКардосо Фелиппе  49'
Запасные: Жиров АлександрСадулаев ЛечиГандри НадерАдамов АрсенТодорович Дарко
Адамов ДенисКараваев ВячеславЧистяков ДмитрийРодригао де СоузаГоршков ЮрийАртур 73' (Кассьерра Матео ( 73') Барриос Вильмар 46' (Соболев Александр ( 46') Ахметов ИльзатМостовой Андрей 65' (Педро дос Сантос ( 65') Ерохин АлександрГонду Лусиано 46' (Глушенков Максим ( 46')
Запасные: Клаудиньо РодригесПавлов ВасилийДуглас СантосБязров ДавидАлип НуралыНиноМантуан Густаво
27 ноября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «АХМАТ» – «ЗЕНИТ»

ФЕЛИППЕ КАРДОСО – 3,5. Весь матч большой форвард «Ахмата» пытался зацепить мяч в борьбе с Родригао и Чистяковым. Вроде небольшой уровень сопротивления был у Фелиппе и забросов было много, но ничего у форварда не получалось. Проиграл он восемь эпизодов из десяти.

Много перемещался, неплохо предлагал себя, но слишком маленький КПД. Кардосо постоянно уступал в единоборствах, воротам не угрожал, жёлтую карточку получил.

ВЛАДИСЛАВ КАМИЛОВ – 3,5. Примерно похожий «вывод» получает и Камилов. Он старался, бегал с горящими глазами, перемещался много. Но КПД невероятно низкий. Владиславу ещё и мешали глаза, наполненные кровью. Он как-то нарочито грубо играл, грязно.

Жёлтая карточка в пассиве, три фола, практически полное отсутствие чистых отборов и толковых передач вперёд. Замена напрашивалась раньше 78-й минуты.

ЛУКАС ЛОВАТ – 2,0. Звание главного антигероя получает Лукас Ловат, создавший первый гол «Зенита». Как он додумался отдать разрезающую передачу к своим воротам? Наверное, ответит только Лусиано, воспользовавшийся подарком.

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От своего фейла Ловат так и не отошёл, продолжил чудить. Из-под него Артур клепал моменты – дважды обыграл он соотечественника, далее опасно пробив. Второй гол тоже пришёл из зоны Лукаса.

Худший игрок матча
Лукас Ловат Владислав Камилов Фелиппе Кардосо Другой, укажу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
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