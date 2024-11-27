Махачкалинское «Динамо» по пенальти прошло «Сочи»

«Сочи» с махачкалинским «Динамо» бились за право остаться в кубковом турнире.

В первом тайме со штрафного пробивал по воротам низом в дальний угол Абакар Гаджиев, но в падении смог перевести на угловой голкипер. Он же на 45-й минуте далеко вынес мяч на чужую половину поля, куда ворвался Вячеслав Швырев, который убежал от защитника и пробил точно мимо вышедшего из ворот голкипера в дальний нижний угол ворот - 1:0.

На 70-й минуте набрал скорость по флангу Темиркан Сундуков и прострелил на дальнюю штангу, где в борьбе с защитником протолкнул сферу в сетку Ян Джапо - 1:1. После навеса с угла поля пробил головой Кирилл Кравцов, отбил в падении перед собой голкипер, а добавку от Павла Мелёшина в падении на линии ворот заблокировал защитник. Отличным пасом Эгаш Касинтура вывел на ворота соперника Гамида Агаларова, который эффектно перебросил вышедшего из ворот голкипера, но хозяев на этот раз выручила перекладина. Убегал один на один с голкипером Касинтура, но его сбивал в подкате Кирилл Суслов буквально перед линией - это прямая красная карточка защитнику. Со штрафного закрутил в дальнюю девятку Агаларов, но рикошетом от штанги снаряд полетел далеко за пределы поля.

1:1 после 90 минут, и всё решилось в серии пенальти, где лучше били игроки «Динамо» (3:4).