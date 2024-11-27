Денисов проведёт сотый матч за «Спартак» в 22 года

Ближайший матч «Спартака» станет юбилейным для защитника команды Даниила Денисова.

Сегодня, 27 ноября, «Спартак» встретится на выезде с «Ростовом» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Уже известно, что 22-летний Денисов с первых минут выйдет на поле в предстоящем поединке. Данная игра станет для него сотой в футболке «красно-белого» коллектива.

Начало матча между «Ростовом» и «Спартаком» запланировано на 20:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult.

Напомним, в первой встрече «Спартак» проиграл дома «Ростову» со счетом 0:1.