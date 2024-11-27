Карпин: «Будем играть так, как если бы счёт был 0:0»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- В этом календарном году три игры остались. Это облегчение для команды? Если да, то насколько серьезное?

- Облегчение с точки зрения логистики - да. Наездились более чем, поэтому игры дома без разъездов лучше, чем мы ездим постоянно.

- Это усилит подготовку? Дополнительные дни сэкономленные.

- Усилит подготовку с точки зрения отдыха и восстановления.

- Вас сегодня устраивает ничейный результат, чтобы дальше пройти. С точки зрения мотивации и общения с командой это скорее психологический плюс или наоборот минус?

- Не плюс и не минус, а данность. Ничья и ничья. Мы не будем выходить, думая, что мы выиграем этот матч, будем играть так, как если бы счет был 0:0.

- Какая причина отсутствия Осипенко в старте?

- Дали паузу, как и многим другим.

- По Голенкову. Сколько времени планируете ему дать сыграть сегодня?

- Сколько выдержит, столько и планируем.