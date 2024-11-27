Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Станкович: «Замечательная поездка всей нашей командой, 16 часов в поезде»

27 Ноября 2024 • 20:11 Комментировать
Ростов
0:0
Спартак Москва
1 3.35 X 3.55 2 2.20
1-й тайм

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Это был ваш первый выезд на поезде. Оцените сервис работы РЖД.

- Всё прекрасно прошло, замечательная поездка всей нашей командой, 16 часов, замечательно.

- Верхняя или нижняя полка была у вас?

- Я был один.

- «Спартак» выдал одну из лучших игр в сезоне против «Локомотива». Как после такого матча найти силы и замотивировать футболистов к сегодняшней игре? Кажется, это тяжелее, чем после неудачных матчей.

- Тот клуб, который ты представляешь, те цвета, за которые ты играешь, говорят сами за себя, у тебя нет выбора здесь. Ты должен выходить и играть на победу в каждом матче. Поэтому мы найдем то, что нужно для этого матча. Да, это плей-офф, это уже игра навылет. Ты либо здесь, либо продолжаешь по другому пути. Мы настроены максимально на этот матч и постараемся сделать все, чтобы пройти его успешно.

- Учитывая результат первой игры и ротацию в составе сегодня, можно сказать, что Путь регионов - приемлемый результат?

- Мы такие расчеты не проводили, Путь регионов или Путь РПЛ. Мы хотим побеждать в каждом матче, выходить и играть на победу. Мы ставим перед собой самые высокие задачи и расчетов в таком ключе не делаем.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович

Новости по матчу

Сегодня, 27 Ноября
20:20
Денисов проведёт сотый матч за «Спартак» в 22 года
20:16
Карпин: «Будем играть так, как если бы счёт был 0:0»
20:00
«Ростов» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:33
«Ростов» и «Спартак» озвучили составы на кубковую битву
14:19
«Ростов» может победить «Спартак» — Сигурдссон
13:24
Актуальная ставка и прогноз на матч Ростов — Спартак Кубка России — 27 ноября 2024
09:00
«Ростов» – «Спартак»: Возможные стартовые составы на четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России
02:19
Ростов - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
26 Ноября
19:50
Ставка и прогноз на матч Ростов — Спартак Кубка России — 27 ноября 2024
19:07
Дьяков: «Ростов» может пройти «Спартак»
17:17
Прогноз на точный счёт матча Ростов — Спартак Кубка России — 27 ноября 2024
15:50
Тарханов объяснил, при каком условии «Спартак» может обыграть на выезде «Ростов»
14:41
Камоцци объяснил, почему матч «Ростов» - «Спартак» получится интересным
04:57
​Борис Игнатьев: «Спартак» и «Ростов» значительно изменят составы»
25 Ноября
20:35
«Спартак» на поезде отправился на кубковую игру с «Ростовом» 1
20:25
Игрок «Спартака» вернулся после длительного лечения 1
19:46
Байрамян: «Со «Спартаком» всегда очень интересные игры»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОСТОВ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Роналду сделал заявление после победного дубля Илон Маск обратился к Роналду Хави – второй, Неймар – десятый: назван лучший футболист «Барселоны» в XXI веке «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Кейн обвинил Роналду и Месси
Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Урал Урал
Химки Химки
1
1
2.40 3.45 2.75
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
1
2
6.30 4.50 1.47
Видео
Пенальти
Сочи Сочи
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1
2
2.90 2.90 2.65
Видео
10 мин
Ростов Ростов
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
2.95 3.50 2.30
Видео
28.11.24 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.00 3.85 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Ноября
20:23 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» по пенальти прошло «Сочи»
20:20 · Кубок России
Денисов проведёт сотый матч за «Спартак» в 22 года
20:16 · Кубок России
Карпин: «Будем играть так, как если бы счёт был 0:0»
20:11 · Кубок России
Станкович: «Замечательная поездка всей нашей командой, 16 часов в поезде»
20:00 · Кубок России
«Ростов» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:53 · Кубок России
«Динамо» Махачкала отыгралось в матче с «Сочи»
19:50 · Кубок России
«Зенит» удвоил счёт в матче с «Ахматом»
19:33 · Кубок России
​Вратарь «Акрона» не держит зла на нападающего «Шинника»
19:33 · Кубок России
«Ростов» и «Спартак» озвучили составы на кубковую битву
19:06 · Кубок России
«Сочи» на 45-й минуте открыл счёт в матче с «Динамо» из Махачкалы
18:52 · Кубок России
Президент «Урала»: «Выиграли и выиграли»
18:42 · Кубок России
Полевой игрок встал в ворота «Химок» на серию пенальти
18:35 · Кубок России
«Зенит» повёл в матче с «Ахматом» после гола Лусиано
17:49 · Кубок России
«Химки» быстро отыгрались в матче с «Уралом»
17:45 · Кубок России
«Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
17:45 · Кубок России
«Сочи» - «Динамо» Махачкала: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
17:44 · Кубок России
«Урал» открыл счёт в конце матча с «Химками»
17:21 · Кубок России
«Ахмат» и «Зенит» назвали составы на кубковый матч
15:51 · Кубок России
Шатов: «На поле выходят сильнейшие»
15:46 · Кубок России
Артига: «Команда находится в боевом расположении духа, мы готовы бороться»
15:30 · Кубок России
«Урал» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
14:19 · Кубок России
«Ростов» может победить «Спартак» — Сигурдссон
10:52 · Кубок России
Вахания: «Настрой на «Спартак» - выйти и победить»
26 Ноября
23:39 · Кубок России
Рахимов: «Постараемся через несколько дней сыграть с ЦСКА чуть по-другому»
23:29 · Кубок России
Николич: «Рубин» - одна из самых лучших команд на стандартах в этом году»
Все новости