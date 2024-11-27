Станкович: «Замечательная поездка всей нашей командой, 16 часов в поезде»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Это был ваш первый выезд на поезде. Оцените сервис работы РЖД.

- Всё прекрасно прошло, замечательная поездка всей нашей командой, 16 часов, замечательно.

- Верхняя или нижняя полка была у вас?

- Я был один.

- «Спартак» выдал одну из лучших игр в сезоне против «Локомотива». Как после такого матча найти силы и замотивировать футболистов к сегодняшней игре? Кажется, это тяжелее, чем после неудачных матчей.

- Тот клуб, который ты представляешь, те цвета, за которые ты играешь, говорят сами за себя, у тебя нет выбора здесь. Ты должен выходить и играть на победу в каждом матче. Поэтому мы найдем то, что нужно для этого матча. Да, это плей-офф, это уже игра навылет. Ты либо здесь, либо продолжаешь по другому пути. Мы настроены максимально на этот матч и постараемся сделать все, чтобы пройти его успешно.

- Учитывая результат первой игры и ротацию в составе сегодня, можно сказать, что Путь регионов - приемлемый результат?

- Мы такие расчеты не проводили, Путь регионов или Путь РПЛ. Мы хотим побеждать в каждом матче, выходить и играть на победу. Мы ставим перед собой самые высокие задачи и расчетов в таком ключе не делаем.