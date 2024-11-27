«Зенит» снова обыграл «Ахмат» вторым составом и прошёл в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

«Ахмат» и «Зенит» сошлись в рамках Кубка России по футболу. Матч 1/4 финала состоялся 27 ноября на стадионе «Ахмат Арена».

В отличном расположении духа «Зенит» прибыл в Грозный. Пару дней назад питерцы вернули себе лидерство в чемпионате России, можно было и «отдохнуть» в матче Кубка. Первую встречу «Зенит» выиграл со счётом 3:0, практически гарантировав себе полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Сергей Семак однако место в старте доверил Барриосу и Лусиано (обоих заменил после перерыва), Мостовому, Артуру, Ерохину.

«Ахмат» начал игру с позиции силы, пусть и Ташуев тоже прибег к большой ротации, поменяв весь состав по сравнению с матчем РПЛ. Высоко прессинговали хозяева, смело шли вперёд. И именно этот настрой погубил Ловата, который на 15-й минуте решил отдать разрезающий пас к своим воротам. По правому флангу покатил он на ход Лусиано Гонду, аргентинец вывалился на рандеву с голкипером и аккуратно пробил под штангу – 0:1.

Этот гол знатно подкосил хозяев. Они и дальше атаковали, но очень робко, явно побаивались второй ошибки. Кардосо неплохо открылся на углу вратарской площади и пробил с рикошетом от Чистякова – Адамов справился. Не особо опасно было, зато ответ у «Зенита» получился хорошим. Опять же Лусиано всё сделал, хорош ушёл в край и прострелил к 11-метровой отметке, откуда в касание пробил Мостовой. Но удар из убойной позиции совсем не получился – мяч полетел над перекладиной.

«Ахмат» после перерыва продолжил сумбурный натиск, едва не заработав пенальти. Родригао махнул по ноге Якуева, заложившего финт. Долго арбитр смотрел повтор, но решил, что такого касания недостаточно. А без стандартов «Ахмат» ничего не придумал. Зато взбодрились бразильцы «Зенита», разбежавшиеся по флангам.

Скорость и дриблинг при них, но вот с точностью беда. Артур сначала легко прошёл на дриблинге Ловата и пробил из штрафной площади – рядом со штангой. Потом он же убежал на рандеву с голкипером и пробил примерно оттуда же – опять мимо ворот. Два шикарных момента загубил бразилец. Ещё и Педро в примерно похожий скоростной прорыв завершал ударом в дальний угол. Позиция была чуть менее удачная, а исход тот же – мимо ворот.

Артур всё-таки забил в итоге. А передачу справа налево отдал как раз Педро, Артур же себе мяч подработал и наконец прошил голкипера ударом из пределов штрафной площади – 0:2. Обязан был Соболев оформлять и разгром, но сначала пробил головой в перекладину, а затем запорол выход один на один. За такую расточительность «Зенит» получил гол престижа. На последних секундах Ахметов очень неудачно киксанул после навеса Уциева. Самородов мяч принял и вколотил под перекладину от рук вратаря – 1:2.

Второй раз «Зенит» обыграл «Ахмат» и проложил себе путь в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.