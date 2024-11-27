В кубковом Пути регионов в среду играют «Сочи» и «Динамо» Махачкала. На последней минуте первого тайма хозяева поля повели после удара Вячеслава Швырева. На 70-й - соперник смог отыграться - набрал скорость по флангу Темиркан Сундуков и прострелил на дальнюю штангу, где в борьбе с защитником протолкнул сферу в сетку Ян Джапо. Счёт стал 1:1, а это значит, что голы ещё обязательно будут. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
«Динамо» Махачкала отыгралось в матче с «Сочи»
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