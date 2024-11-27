Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Динамо» Махачкала отыгралось в матче с «Сочи»

27 Ноября 2024 • 19:53 Комментировать
Сочи
1:1
Динамо Махачкала
1 2.55 X 3.15 2 3.05
пенальти

В кубковом Пути регионов в среду играют «Сочи» и «Динамо» Махачкала. На последней минуте первого тайма хозяева поля повели после удара Вячеслава Швырева. На 70-й - соперник смог отыграться - набрал скорость по флангу Темиркан Сундуков и прострелил на дальнюю штангу, где в борьбе с защитником протолкнул сферу в сетку Ян Джапо. Счёт стал 1:1, а это значит, что голы ещё обязательно будут. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Сочи

Новости по матчу

Сегодня, 27 Ноября
19:53
«Динамо» Махачкала отыгралось в матче с «Сочи»
19:06
«Сочи» на 45-й минуте открыл счёт в матче с «Динамо» из Махачкалы
02:08
Сочи - Динамо Махачкала: где смотреть прямую трансляцию онлайн
26 Ноября
17:56
Бесплатный прогноз и ставка на Сочи — Динамо Махачкала Кубка России — 27 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СОЧИ ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Роналду сделал заявление после победного дубля Хави – второй, Неймар – десятый: назван лучший футболист «Барселоны» в XXI веке Илон Маск обратился к Роналду «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Кейн обвинил Роналду и Месси
Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Урал Урал
Химки Химки
1
1
2.40 3.45 2.75
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
1
2
6.30 4.50 1.47
Видео
Пенальти
Сочи Сочи
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1
1
2.90 2.90 2.65
Видео
27.11.24 в 20:30
Ростов Ростов
Спартак Москва Спартак Москва
2.95 3.50 2.30
Видео
28.11.24 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.00 3.85 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Ноября
20:23 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» по пенальти прошло «Сочи»
20:20 · Кубок России
Денисов проведёт сотый матч за «Спартак» в 22 года
20:16 · Кубок России
Карпин: «Будем играть так, как если бы счёт был 0:0»
20:11 · Кубок России
Станкович: «Замечательная поездка всей нашей командой, 16 часов в поезде»
20:00 · Кубок России
«Ростов» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:53 · Кубок России
«Динамо» Махачкала отыгралось в матче с «Сочи»
19:50 · Кубок России
«Зенит» удвоил счёт в матче с «Ахматом»
19:33 · Кубок России
​Вратарь «Акрона» не держит зла на нападающего «Шинника»
19:33 · Кубок России
«Ростов» и «Спартак» озвучили составы на кубковую битву
19:06 · Кубок России
«Сочи» на 45-й минуте открыл счёт в матче с «Динамо» из Махачкалы
18:52 · Кубок России
Президент «Урала»: «Выиграли и выиграли»
18:42 · Кубок России
Полевой игрок встал в ворота «Химок» на серию пенальти
18:35 · Кубок России
«Зенит» повёл в матче с «Ахматом» после гола Лусиано
17:49 · Кубок России
«Химки» быстро отыгрались в матче с «Уралом»
17:45 · Кубок России
«Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
17:45 · Кубок России
«Сочи» - «Динамо» Махачкала: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
17:44 · Кубок России
«Урал» открыл счёт в конце матча с «Химками»
17:21 · Кубок России
«Ахмат» и «Зенит» назвали составы на кубковый матч
15:51 · Кубок России
Шатов: «На поле выходят сильнейшие»
15:46 · Кубок России
Артига: «Команда находится в боевом расположении духа, мы готовы бороться»
15:30 · Кубок России
«Урал» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
14:19 · Кубок России
«Ростов» может победить «Спартак» — Сигурдссон
10:52 · Кубок России
Вахания: «Настрой на «Спартак» - выйти и победить»
26 Ноября
23:39 · Кубок России
Рахимов: «Постараемся через несколько дней сыграть с ЦСКА чуть по-другому»
23:29 · Кубок России
Николич: «Рубин» - одна из самых лучших команд на стандартах в этом году»
Все новости