​Вратарь «Акрона» не держит зла на нападающего «Шинника»

В российском футболе прошли матчи Фонбет Кубка России, в одном из них «Акрон» встречался с ярославским «Шинником» и обыграл того с минимальным счетом.

В конце игры произошёл не совсем приятный эпизод - нападающий «Шинника» Дмитрий Самойлов ударил по мячу после свистка арбитра, попал в одного из защитников и у него возник конфликт с вратарём «Акрона» Александром Васютиным.

В результате Самойлова удалили с поля, а Васютин сейчас заявляет, что зла на оппонента не держит.

- Там ничего страшного не произошло, рабочие моменты. После игры подошли, пожали друг другу руки. Ни у кого никаких претензий, чисто эмоции, - цитирует слова Самойлова «ВсеПроСпорт».