«Ростов» и «Спартак» озвучили составы на кубковую битву

Сегодня, 27 ноября, «Ростов» примет у себя дома «Спартак» в рамках ответного четвертьфинального матча Кубка России Пути РПЛ.

Напомним, первая встреча завершилась выездной победой дончан со счетом 1:0.

Накануне ответного поединка пресс-службы команд опубликовали информацию о списке игроков, которые выйдут на поле с первых минут.

Стартовый состав «Ростова»: Ятимов (вр), Сако, Мелёхин, Вахания, Жбанов, Щетинин, Сутормин, Глебов (к), Кучаев, Байрамян, Голенков.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов (вр), Денисов, Абена, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Зорин, Мангаш, Медина, Николсон.

Начало матча между «Ростовом» и «Спартаком» запланировано на 20:30 по московскому времени. Следить за всеми событиями встречи можно будет в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.