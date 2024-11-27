«Сочи» на 45-й минуте открыл счёт в матче с «Динамо» из Махачкалы

В кубковом Пути регионов «Сочи» принимает «Динамо» из Махачкалы. Первый тайм получился практически безголевым, так как на 45-й минуте хозяева все же смогли открыть счет.

Вратарь Николай Заболотный далеко вынес мяч на чужую половину поля, куда ворвался Вячеслав Швырев, убежал от защитника и пробил точно мимо вышедшего из ворот голкипера в дальний нижний угол ворот. 10 на табло.

В Пути регионов все противостояния состоят из одного матча, поэтому гостям нужно отыгрываться, чтобы остаться в Кубке. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.