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«Сочи» на 45-й минуте открыл счёт в матче с «Динамо» из Махачкалы

27 Ноября 2024 • 19:06 Комментировать
Сочи
1:0
Динамо Махачкала
1 2.55 X 3.15 2 3.05
перерыв

В кубковом Пути регионов «Сочи» принимает «Динамо» из Махачкалы. Первый тайм получился практически безголевым, так как на 45-й минуте хозяева все же смогли открыть счет.

Вратарь Николай Заболотный далеко вынес мяч на чужую половину поля, куда ворвался Вячеслав Швырев, убежал от защитника и пробил точно мимо вышедшего из ворот голкипера в дальний нижний угол ворот. 10 на табло.

В Пути регионов все противостояния состоят из одного матча, поэтому гостям нужно отыгрываться, чтобы остаться в Кубке. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Сочи

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СОЧИ ДИНАМО МАХАЧКАЛА
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