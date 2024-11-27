Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Президент «Урала»: «Выиграли и выиграли»

27 Ноября 2024 • 18:52 Комментировать
Урал
1:1
Химки

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу своей команды в кубковом матче с «Химками».

Четвертьфинальная игра Кубка России Пути регионов завершилась победой «Урала» в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 – по пен.). Стоит отметить, что в серии на воротах у «Химок» стоял полевой футболист.

— Выиграли и выиграли. Кто попадется дальше, с тем и будем играть. Наша задача — побеждать в каждой игре, — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Следующий матч «Урал» проведет 1 декабря против «Чайки». Игра 21-го тура Мелбет-Первой лиги должна будет стартовать в 14:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Химки Урал Григорий Иванов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Ноября
18:52
Президент «Урала»: «Выиграли и выиграли»
17:49
«Химки» быстро отыгрались в матче с «Уралом»
17:44
«Урал» открыл счёт в конце матча с «Химками»
15:51
Шатов: «На поле выходят сильнейшие»
15:46
Артига: «Команда находится в боевом расположении духа, мы готовы бороться»
15:30
«Урал» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
02:02
Урал - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн
26 Ноября
17:42
Джикия: «Химки» хотят продолжать играть в РПЛ и Кубке
12:32
Ставка и прогноз на матч Урал — Химки Кубка России — 27 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Хави – второй, Неймар – десятый: назван лучший футболист «Барселоны» в XXI веке Роналду сделал заявление после победного дубля Илон Маск обратился к Роналду Салах высказался о «Манчестер Сити» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ
Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ
Спортивные новости
Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Урал Урал
Химки Химки
1
1
2.40 3.45 2.75
Видео
Перерыв
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
0
1
6.30 4.50 1.47
Видео
Перерыв
Сочи Сочи
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1
0
2.90 2.90 2.65
Видео
27.11.24 в 20:30
Ростов Ростов
Спартак Москва Спартак Москва
2.95 3.50 2.30
Видео
28.11.24 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.00 3.85 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Ноября
19:06 · Кубок России
«Сочи» на 45-й минуте открыл счёт в матче с «Динамо» из Махачкалы
18:52 · Кубок России
Президент «Урала»: «Выиграли и выиграли»
18:42 · Кубок России
Полевой игрок встал в ворота «Химок» на серию пенальти
18:35 · Кубок России
«Зенит» повёл в матче с «Ахматом» после гола Лусиано
17:49 · Кубок России
«Химки» быстро отыгрались в матче с «Уралом»
17:45 · Кубок России
«Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:45 · Кубок России
«Сочи» - «Динамо» Махачкала: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:44 · Кубок России
«Урал» открыл счёт в конце матча с «Химками»
17:21 · Кубок России
«Ахмат» и «Зенит» назвали составы на кубковый матч
15:51 · Кубок России
Шатов: «На поле выходят сильнейшие»
15:46 · Кубок России
Артига: «Команда находится в боевом расположении духа, мы готовы бороться»
15:30 · Кубок России
«Урал» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
14:19 · Кубок России
«Ростов» может победить «Спартак» — Сигурдссон
10:52 · Кубок России
Вахания: «Настрой на «Спартак» - выйти и победить»
26 Ноября
23:39 · Кубок России
Рахимов: «Постараемся через несколько дней сыграть с ЦСКА чуть по-другому»
23:29 · Кубок России
Николич: «Рубин» - одна из самых лучших команд на стандартах в этом году»
23:23 · Кубок России
Николич: «Да, мы - ЦСКА, но мы должны быть более скромны и не позволять себе высокомерия»
22:40 · Кубок России
Тороп не пропустил в шестом подряд матче Кубка России
22:12 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников – о спаде «Краснодара»: «Слишком долго были на первом месте»
21:14 · Кубок России
ЦСКА громит «Рубин» после гола Мусаева
21:10 · Кубок России
Файзуллаев забил четыре гола в четырёх последних матчах 1
21:08 · Кубок России
Файзуллаев удвоил счёт в матче ЦСКА - «Рубин»
21:03 · Кубок России
Гайич проводит сотый матч за ЦСКА
20:55 · Кубок России
ЦСКА повёл в кубковом матче с «Рубином»
20:12 · Кубок России
«Акрон» выбил из Кубка «Шинник» благодаря автоголу на первой минуте
Все новости