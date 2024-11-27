Президент «Урала»: «Выиграли и выиграли»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу своей команды в кубковом матче с «Химками».

Четвертьфинальная игра Кубка России Пути регионов завершилась победой «Урала» в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 – по пен.). Стоит отметить, что в серии на воротах у «Химок» стоял полевой футболист.

— Выиграли и выиграли. Кто попадется дальше, с тем и будем играть. Наша задача — побеждать в каждой игре, — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Следующий матч «Урал» проведет 1 декабря против «Чайки». Игра 21-го тура Мелбет-Первой лиги должна будет стартовать в 14:00 по московскому времени.