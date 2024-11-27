Полевой игрок встал в ворота «Химок» на серию пенальти

В среду в Пути регионов Кубка России проходил четвертьфинал между «Уралом» и «Химками». Ближе к завершению второго тайма команды обменялись голами – за хозяев забил Максим Воронов, а за гостей – Бутта Магомедов.
В самой концовке голкипер «Химок» Игорь Обухов сыграл рукой за пределами штрафной площади и получил красную карточку. Замен у гостей уже не было, и в ворота пришлось вставать полевому игроку Хетагу Хосонову.
В серии пенальти сильнее был «Урал» - 4:3. Хосонов не смог отбить ни одного удара и, более того, сам не забил одиннадцатиметровый, попа в штангу. Именно после этого серия завершилась.
Протокол игры
|(1:0) Воронов Максим77'
|83'Магомедов Бутта (1:1)
Щербицкий Денис•Бардачёв Матвей 46' (Гогличидзе Лео ( 46' ) •Филипенко Егор•Маргасов Тимофей•Морозов Никита 80' (Чудин Иван ( 80' ) •Ишков Илья 80' (Порохов Илья ( 80' ) •Итало•Малькевич Владислав•Сунгатулин Фаниль•Ионов Алексей 67' (Воронов Максим ( 67' ) •Юсупов Артём
Обухов Игорь 90' •Джикия Георгий 61' (Терехов Сергей ( 61' ) •Фернандес Дани II 46' (Голубович Петар ( 46' ) •Фаринья Эдгардо II 46' (Филин Александр ( 46' ) •Ориньо 89' (_Ozdoev R. ( 89' ) •Абдуллахи Квари•Берковский Илья 75' (Корредера Алекс ( 75' ) •Хосонов Хетаг•Магомедов Бутта•Руденко Александр Александрович•Садыгов Илья
Сегодня. Стадион "Екатеринбург Арена " (Екатеринбург).
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