Полевой игрок встал в ворота «Химок» на серию пенальти

В среду в Пути регионов Кубка России проходил четвертьфинал между «Уралом» и «Химками». Ближе к завершению второго тайма команды обменялись голами – за хозяев забил Максим Воронов, а за гостей – Бутта Магомедов.

В самой концовке голкипер «Химок» Игорь Обухов сыграл рукой за пределами штрафной площади и получил красную карточку. Замен у гостей уже не было, и в ворота пришлось вставать полевому игроку Хетагу Хосонову.

В серии пенальти сильнее был «Урал» - 4:3. Хосонов не смог отбить ни одного удара и, более того, сам не забил одиннадцатиметровый, попа в штангу. Именно после этого серия завершилась.