«Зенит» повёл в матче с «Ахматом» после гола Лусиано

«Ахмат» и «Зенит» проводят третий матч за ноябрь. Сегодня команды играют в рамках кубкового Пути РПЛ. Команда Сергея Семака выиграла первый матч со счетом 3:0, а в среду достаточно быстро открыла счет.

Лукас Ловат отдавал пас назад по левому флангу с чужой половины поля на свою - Милошу Шатаре, но по факту это оказалась передача как раз на ход Лусиано Гонду, который выскочил один на один с голкипером и низом вкрутил мяч в левый угол.

Счет на табло 0:1, по сумме двух матчей - 0:4. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.