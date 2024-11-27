«Ахмат» и «Зенит» назвали составы на кубковый матч

Сегодня, 27 ноября, грозненский «Ахмат» примет на своём поле санкт-петербургский «Зенит» в рамках ответного четвертьфинального матча Кубка России Пути РПЛ.

Пресс-службы команд поделились информацией о футболистах, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Ахмата»: Опарин (вр), Ловат, Шатара, Ибишев, Уциев (к), Якуев, Камилов, Мауро Луна, Ковачев, Талал, Кардосо.

Стартовый состав «Зенита»: Адамов (вр), Горшков, Родригао, Чистяков, Караваев, Барриос, Ерохин (к), Ахметов, Мостовой, Артур, Лусиано.

Начало матча «Ахмат» - «Зенит» запланировано на 18:15 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в нашей текстовой трансляции.