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Костылев: «Если ЦСКА хочет побороться за высокие места, надо искать форварда» эксклюзив

27 Ноября 2024 • 16:09 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Рубин

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре «армейцев» в нынешнем сезоне. 

- Результат матча с «Рубином» закономерен?

- Мне не понравилось начало встречи. ЦСКА отдал инициативу, играл вяло, а потом потихоньку собрался. Стали появляться моменты в атаке, хотя не явные. Но команда использовала, что смогла, забила неплохие мячи. 

- В субботу ЦСКА снова сыграет с «Рубином». Мы увидим что-то похожее на кубковый матч, или что-то поменяется?

- Нельзя сравнивать кубковую игру и чемпионат. Что-то обязательно будет по-другому: кто-то будет не в том физическом состоянии, состав изменится. Надо просто играть с самого начала, а не как вчера, на легком аллюре. Пропусти ЦСКА в первые минуты пару мячей – это плохо бы закончилось.

- Почему в чемпионате «армейцы» выступают неубедительно?

- В команде было много травмированных. Потом появились новые люди. Это отражается на игре. Есть неопределенность с составом. То один молодой выйдет, то второй. Хорошо, что парней подпускают к составу, но пока они не могут себя проявить. Хотя ребята растут с каждым разом. Глядишь, кто-то и заиграет. Вот «Локомотив» не боится, и парни потихонечку растут. А некоторые здорово прибавили. В ЦСКА может быть то же самое. Ребята хорошие, но нужно немного времени.  

- Николич мало доверяет молодежи. А у вас есть доверие к главному тренеру, которого в последнее время много критикуют?

- Вообще мне нравится, как он работает. Грамотный тренер. Если что-то на поле не клеится, он вносит свои коррективы. 

- Насколько влияет на результат то, что в атаке нет лидера, забивного форварда, который тянул бы на себе команду и давал результат?

- Мусаев – хороший нападающий, но однообразный. Если бы был форвард, который мог бы сохранить мяч в районе штрафной площадки и хорошо им распорядиться, было бы здорово, но такого нет. А так Мусаев нацелен на ворота, бежит вперед, старается, борется за все мячи. Но одного его маловато. Когда у соперника оборона массированная, нужна хитрость, ловкость. С этим есть проблемы.    

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- Какое место может занять ЦСКА в чемпионате?

- Если наберут форму легионеры, не все еще потеряно. Сейчас у них мало движения, и в обороне они не так хорошо отрабатывают. Но это опытные игроки. Они могут прибавить. Но если «армейцы» хотят побороться за высокие места, надо искать форварда или наигрывать Мусаева, дать ему дополнительную работу, чтобы он не просто бежал вперед, а играл похитрее.   

- Семь очков от третьего места – это большой отрыв?

- Да, но поправить положение можно. Бывали случаи, что команда шла с явным преимуществом, а потом еле выкарабкивалась в лидеры или наоборот. Взять тот же «Зенит». Сколько хороших футболистов там сидит на скамейке и то, раз-два и питерцы провалились.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Геннадий Костылев

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