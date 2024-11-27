Шатов: «На поле выходят сильнейшие»

Главный тренер «Урала» Олег Шатов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- Сегодня многие болельщики вспоминают матч полуфинала Кубка, когда «Химки», будучи тогда в ФНЛ, переиграли «Урал», который выступал в РПЛ. Насколько сегодня присутствуют в команде реваншистские настроения?

- Я думаю, тут многие футболисты, которые не играли в том матче. У нас профессиональная команда, футболисты все амбициозные. Выходим на игру с одной целью - желанием победить, несмотря на то, кто перед ними - команда Премьер-лиги или команда ФНЛ. У нас задача сегодня победить, поэтому мы настроены только на победу.

- Сегодня в стартовом составе очень много молодых футболистов, в чемпионате мы не видели такого количества. С чем это связано?

- С тем, что они своим трудом и упорством в тренировочном процессе заслужили место в стартовом составе. У нас нет основного и запасного состава, есть только стартовый состав из 11 футболистов. Исходя из состояния и того, что сейчас конец сезона и у многих есть микроповреждения, на поле выходят сильнейшие.