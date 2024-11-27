Артига: «Команда находится в боевом расположении духа, мы готовы бороться»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Уралом».

- Первый вопрос относительно эмоционального и функционального состояния команды. Не самый простой матч провели в предыдущем туре против «Краснодара». Как команда себя чувствует?

- Сегодня, как и всегда, будем стараться победить. Для нас очень важны последние пять матчей. Команда находится в боевом расположении духа. Мы готовы бороться, нам необходимо победить не только сегодня, чтобы пройти дальше, но также подготовиться к матчу против «Локомотива». Все заряжены.

- Я посмотрел предыдущие стартовые составы, в рамках чемпионата и Кубка. Сегодня состав не похож ни на один, ни на другой. Как формировали, насколько это приятная головная боль для тренера, когда есть такая обойма футболистов?

- Мы стараемся использовать всех игроков, потому что все они стараются и хотят играть. Поэтому, естественно, некоторых футболистов нужно поберечь для следующего матча против «Локомотива» в том числе. И уже конец сезона, поэтому необходимо выставить других, мотивированных игроков в том числе, чтобы показать результат.