Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Ростов» может победить «Спартак» — Сигурдссон

27 Ноября 2024 • 14:19 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
1 3.35 X 3.55 2 2.20
Через 5 ч. 49 мин.

Бывший футболист «Ростова» Рагнар Сигурдссон высказался о предстоящем кубковом матче между дончанами и «Спартаком».

— «Ростов» может победить «Спартак» и выйти в полуфинал Кубка России. Ростовчане уже обыграли москвичей на выезде, так что могут сделать это и дома, — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».

По мнению игрока, «Ростов» уверенно подходит к битве со «Спартаком», ведь не так давно команда на выезде одолела ЦСКА.

Напомним, в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ «Ростов» выиграл у «Спартака» в Москве со счетом 1:0.

Ответный поединок пройдет сегодня, 27 ноября. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, начало события — в 20:30 по мск.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Рагнар Сигурдссон ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Ноября
14:19
«Ростов» может победить «Спартак» — Сигурдссон
13:24
Актуальная ставка и прогноз на матч Ростов — Спартак Кубка России — 27 ноября 2024
09:00
«Ростов» – «Спартак»: Возможные стартовые составы на четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России
02:19
Ростов - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
26 Ноября
19:50
Ставка и прогноз на матч Ростов — Спартак Кубка России — 27 ноября 2024
19:07
Дьяков: «Ростов» может пройти «Спартак»
17:17
Прогноз на точный счёт матча Ростов — Спартак Кубка России — 27 ноября 2024
14:41
Камоцци объяснил, почему матч «Ростов» - «Спартак» получится интересным
04:57
​Борис Игнатьев: «Спартак» и «Ростов» значительно изменят составы»
25 Ноября
20:35
«Спартак» на поезде отправился на кубковую игру с «Ростовом» 1
20:25
Игрок «Спартака» вернулся после длительного лечения 1
19:46
Байрамян: «Со «Спартаком» всегда очень интересные игры»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОСТОВ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Президент «Реала» обратился к Винисиусу Хави – второй, Неймар – десятый: назван лучший футболист «Барселоны» в XXI веке Салах высказался о «Манчестер Сити» Роналду сделал заявление после победного дубля «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ
Спортивные новости
Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
27.11.24 в 16:00
Урал Урал
Химки Химки
2.40 3.45 2.75
Видео
27.11.24 в 18:15
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
6.30 4.50 1.47
Видео
27.11.24 в 18:15
Сочи Сочи
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2.90 2.90 2.65
Видео
27.11.24 в 20:30
Ростов Ростов
Спартак Москва Спартак Москва
2.95 3.50 2.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Ноября
14:19 · Кубок России
«Ростов» может победить «Спартак» — Сигурдссон
10:52 · Кубок России
Вахания: «Настрой на «Спартак» - выйти и победить»
26 Ноября
23:39 · Кубок России
Рахимов: «Постараемся через несколько дней сыграть с ЦСКА чуть по-другому»
23:29 · Кубок России
Николич: «Рубин» - одна из самых лучших команд на стандартах в этом году»
23:23 · Кубок России
Николич: «Да, мы - ЦСКА, но мы должны быть более скромны и не позволять себе высокомерия»
22:40 · Кубок России
Тороп не пропустил в шестом подряд матче Кубка России
22:12 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников – о спаде «Краснодара»: «Слишком долго были на первом месте»
21:14 · Кубок России
ЦСКА громит «Рубин» после гола Мусаева
21:10 · Кубок России
Файзуллаев забил четыре гола в четырёх последних матчах
21:08 · Кубок России
Файзуллаев удвоил счёт в матче ЦСКА - «Рубин»
21:03 · Кубок России
Гайич проводит сотый матч за ЦСКА
20:55 · Кубок России
ЦСКА повёл в кубковом матче с «Рубином»
20:12 · Кубок России
«Акрон» выбил из Кубка «Шинник» благодаря автоголу на первой минуте
20:00 · Кубок России
ЦСКА - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
19:39 · Кубок России
​Гладилин: «ЦСКА и «Рубин» равны по силам»
19:33 · Кубок России
ЦСКА и «Рубин» назвали составы на ответный матч Кубка России
19:29 · Кубок России
Крицюк: «Вера даёт голы»
19:07 · Кубок России
Дьяков: «Ростов» может пройти «Спартак»
18:22 · Кубок России
«Акрон» забил «Шиннику» уже на первой минуте
18:01 · Кубок России
«Тюмень» за полчаса отыгралась с 0:3 в кубковом матче с «Краснодаром»
17:45 · Кубок России
«Шинник» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:42 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Химки» хотят продолжать играть в РПЛ и Кубке
17:24 · Кубок России
Смолов впервые за два года оформил дубль
17:11 · Кубок России
Дзюба, Лончар и другие лидеры «Акрона» не сыграют с «Шинником»
16:54 · Кубок России
«Краснодар» уверенно обыгрывает Тюмень по итогу первого тайма
Все новости