«Ростов» может победить «Спартак» — Сигурдссон

Бывший футболист «Ростова» Рагнар Сигурдссон высказался о предстоящем кубковом матче между дончанами и «Спартаком».

— «Ростов» может победить «Спартак» и выйти в полуфинал Кубка России. Ростовчане уже обыграли москвичей на выезде, так что могут сделать это и дома, — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».

По мнению игрока, «Ростов» уверенно подходит к битве со «Спартаком», ведь не так давно команда на выезде одолела ЦСКА.

Напомним, в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ «Ростов» выиграл у «Спартака» в Москве со счетом 1:0.

Ответный поединок пройдет сегодня, 27 ноября. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, начало события — в 20:30 по мск.