Пономарёв: «У ЦСКА дело не в Николиче, а в исполнителях, при другом тренере будет то же самое»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре «армейцев» в нынешнем сезоне.

- Результат кубкового матча с «Рубином» закономерен? Показалось, что стопроцентных моментов у ЦСКА не было, но забито три мяча.

- Вы правы, у хозяев было всего четыре или пять ударов по воротам. Но при этом такая результативность. Вижу в этом долю везения. И в то же время, «армейцы» провели этот матч собранно. Наверное, на фоне того, что в последнем матче с «Ростовом» потерпели поражение. Там вообще была какая-то катастрофа. Что в обороне, что в нападении. Команда сделала выводы, решила, что так играть нельзя. Должна быть игровая дисциплина. Это мы вчера и увидели. Я даже не ожидал, что «армейцы» смогут так быстро поправить свою плохую игру. И оборона сработала нормально, полузащита тоже, впереди Мусаев старался. Так что победа получилось закономерной.

- В субботу ЦСКА снова сыграет с «Рубином». Мы увидим что-то похожее на кубковый матч или что-то поменяется?

- Все поменяется. Теперь Рахимов будет делать свои коррективы. Так нельзя играть в обороне, как это сделал «Рубин». Соперник делал все, что захочет, и никто ему не мешал. Никакой плотности не было в защите казанцев. Поэтому и ошибок было много, что команда наверняка поправит в субботу. Будет какая-то ротация состава. Поэтому игра для ЦСКА будет сложной.

- Турнирная ситуация ЦСКА в чемпионате вас беспокоит?

- Конечно. Шестое место с таким неплохим составом – это не тот результат. В нападении команда мучается. Нет ничего интересного. Пришел Пьянич – классный игрок, который обладает отличным пасом, но у «армейцев» нет таких форвардов, которые предлагали бы себя, открывались, чтобы легионер мог отдать им пас. Они этого не умеют. В итоге Пьянич вынужден играть поперек поля и назад.

- Вам не кажется, что одна из причин неудач ЦСКА в этом сезоне - скамейка запасных и отсутствие качественного усиления по ходу матчей?

- Там много человек сидит, но в основном одна молодежь. Это и хорошо, потому что молодежь надо наигрывать. Считаю, что Кисляк - хороший футболист, перспективный. Но тех ребят, которые могут выйти и перевернуть игру, у ЦСКА действительно нет.

- У вас есть доверие к Николичу?

- Если поставить другого тренера, будет то же самое. Тут все дело в исполнителях. Они должны сами чувствовать игру. Если это профессионалы, то результат будет. Просто потому, что футболисты будут грамотно исполнять свои обязанности. Роль тренера сводится к минимуму, если игроки классные.

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- Кто из футболистов ЦСКА больше всего разочаровывает в этом сезоне? От кого ждали большего?

- Я ждал большего от новичков: от Секу Койта, от Гуарирапы. Если их взяли, значит, на них рассчитывали. Возможно, селекционный отдел плохо сработал. Заболотный и то интереснее был, чем эти два легионера. Он хоть какое-то напряжение создавал в ворот соперника, забивал. Хоть он и бестолковый.

Елена Григорьевская