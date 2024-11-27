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Кубок России

Вахания: «Настрой на «Спартак» - выйти и победить»

27 Ноября 2024 • 10:52 Комментировать

Защитник Илья Вахания, который выступает за «Ростов», поделился мнением об ответном поединке со столичным «Спартаком» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Не думаю, что в ответном матче со «Спартаком» мы будем вспоминать о преимуществе в один мяч. Настрой на игру - выйти и победить. Без оглядки назад», - цитирует футболиста «Чемпионат».

В первом матче, состоявшемся на стадионе «Лукойл Арена», «Ростов» отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0. Ответный поединок команды Валерия Карпина против «красно-белых» пройдет в среду, 27 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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