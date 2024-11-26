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Рахимов: «Постараемся через несколько дней сыграть с ЦСКА чуть по-другому»

26 Ноября 2024 • 23:39 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Рубин

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Достаточно равное и конкурентное начало игры. Потом у вас в какой-то момент что-то сломалось, пропустили достаточно легко три гола. Что не получилось, почему так произошло?

- Вы совершенно правы, очень легко пропустили. Если взять по игре, то таких моментов и такого давления со стороны соперника, со стороны ЦСКА не было. Но они нас наказали за наши ошибки, что мы допускали. Эти ошибки были, наверное, не настолько явные, но мы где-то среагировали на эпизод плохо, дали плохой пас, и возврат в оборону был не очень хорошим. Сделали движение вперед на открытом мяче, когда пропустили. Я и команде сказал о том, что, к сожалению, нас наказали за наши ошибки, которые мы сделали. Во втором тайме, естественно, было сложно что-то поменять. Если бы мы смогли забить первый мяч пораньше, то тогда, наверное, вдохновение пришло бы, может быть, к команде. Но, к сожалению, да, вот так получилось. Поражение неприятное, но я бы не сказал, что оно безнадежное. Я вижу переживания ребят. Кубок - мы прекрасно понимали, что либо мы проходим дальше, либо у нас будет попытка вернуться в Кубок. Посмотрим. Нужна реакция, постараемся, естественно, через несколько дней сыграть, может быть, чуть по-другому.

- Вы сделали тройную замену в перерыве. По сути, из ребят, кто вышел, никто не смог проявить себя во втором тайме. Почему? В этом матч было тяжело входить?

- Не знаю, наверное, тяжело, потому что мы видели, что ЦСКА опустился глубже и пытался играть в контратаку. Естественно, здесь достаточно быстро нужно было работать с мячом, очень быстро менять направления атаки, больше открываний должно было быть вертикальных. Мы вроде мяч контролировали, но завершающего при атаке в последней фазе у нас было минимум. Естественно, этого не хватит, чтобы забить и сравнять счет, вернуться в игру. Об этом я тоже сказал.

- ЦСКА и «Рубин» - наиболее часто встречающиеся соперники в этом сезоне. Вам эта игра какую-то почву для ума, информацию и пищу для размышления дала перед матчем, который будет на выходных, или вы и так уже готовы?

- Вы же сами сказали, что уже достаточно часто встречаемся, четыре игры было. Мы уже друг друга очень хорошо знаем. Здесь как раз определяющими являются эти моменты. Если за ошибки нельзя наказывать, тогда возникает проблема.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

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