Николич: «Рубин» - одна из самых лучших команд на стандартах в этом году»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Вы сегодня опять сыграли по схеме 5-3-2. Единственный был нюанс, что Обляков действовал под парой нападающих. Какое впечатление на вас произвела вот эта модель игры? Потому что вы долго ее не использовали?

- Когда игрок такого профиля и таких качеств может отрабатывать и туда, и сюда, тогда это полезно. Я не совсем сказал бы, что мы играли 5-3-2, но были моменты, когда такой была наша структура на поле, было, когда было 4-3-3, а было и 4-3-1-2. А все это возможно. У нас был план, он сработал, и профиль футболиста это позволял сегодня. В первую очередь, Вани Облякова, который может эти позиции закрывать если что.

- Игра, которая будет на выходных с той же вывеской, на том же месте, насколько она будет похожей?

- Как я сказал, будет тяжелой. Каждую игру и каждого соперника надо уважать. «Рубин» - качественная команда с такой линией атаки. Рожков уже проявляет себя второй год, молодой парень, опытный. В обороне здоровые парни, высокие. Это, по-моему, одна из самых лучших команд на стандартах в этом году. К сожалению, будем без фанатов, нужно набраться сил. Тяжело будет, легко точно не будет. Если успеем снова выиграть - посмотрим. Уверен, отдадим все силы для этого.