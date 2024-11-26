Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Николич: «Рубин» - одна из самых лучших команд на стандартах в этом году»

26 Ноября 2024 • 23:29 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Рубин

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Вы сегодня опять сыграли по схеме 5-3-2. Единственный был нюанс, что Обляков действовал под парой нападающих. Какое впечатление на вас произвела вот эта модель игры? Потому что вы долго ее не использовали?

- Когда игрок такого профиля и таких качеств может отрабатывать и туда, и сюда, тогда это полезно. Я не совсем сказал бы, что мы играли 5-3-2, но были моменты, когда такой была наша структура на поле, было, когда было 4-3-3, а было и 4-3-1-2. А все это возможно. У нас был план, он сработал, и профиль футболиста это позволял сегодня. В первую очередь, Вани Облякова, который может эти позиции закрывать если что.

- Игра, которая будет на выходных с той же вывеской, на том же месте, насколько она будет похожей?

- Как я сказал, будет тяжелой. Каждую игру и каждого соперника надо уважать. «Рубин» - качественная команда с такой линией атаки. Рожков уже проявляет себя второй год, молодой парень, опытный. В обороне здоровые парни, высокие. Это, по-моему, одна из самых лучших команд на стандартах в этом году. К сожалению, будем без фанатов, нужно набраться сил. Тяжело будет, легко точно не будет. Если успеем снова выиграть - посмотрим. Уверен, отдадим все силы для этого.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марко Николич

Новости по матчу

26 Ноября
23:39
Рахимов: «Постараемся через несколько дней сыграть с ЦСКА чуть по-другому»
23:29
Николич: «Рубин» - одна из самых лучших команд на стандартах в этом году»
23:23
Николич: «Да, мы - ЦСКА, но мы должны быть более скромны и не позволять себе высокомерия»
22:40
Тороп не пропустил в шестом подряд матче Кубка России
22:25
Три гола за три удара в створ: ЦСКА разбил «Рубин» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
21:14
ЦСКА громит «Рубин» после гола Мусаева
21:08
Файзуллаев удвоил счёт в матче ЦСКА - «Рубин»
21:03
Гайич проводит сотый матч за ЦСКА
20:55
ЦСКА повёл в кубковом матче с «Рубином»
20:00
ЦСКА - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
19:39
​Гладилин: «ЦСКА и «Рубин» равны по силам»
19:33
ЦСКА и «Рубин» назвали составы на ответный матч Кубка России
13:58
Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА — Рубин Кубка России — 26 ноября 2024
02:11
ЦСКА - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
25 Ноября
22:36
Пономарёв уверен, что в ЦСКА сделали выводы после поражения от «Ростова»
21:24
Прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Рубин Кубка России — 26 ноября 2024
19:20
Актуальный прогноз и ставка на матч ЦСКА — Рубин Кубка России — 26 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» Президент «Реала» обратился к Винисиусу Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Флик устроил разнос игрокам «Барселоны» после ничьей с «Сельтой»
Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Шинник Шинник
Акрон Акрон
0
1
3.60 3.35 2.03
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Рубин Рубин
3
0
1.65 3.80 5.20
Видео
27.11.24 в 16:00
Урал Урал
Химки Химки
2.40 3.45 2.75
Видео
27.11.24 в 18:15
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
6.30 4.50 1.47
Видео
27.11.24 в 18:15
Сочи Сочи
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2.90 2.90 2.65
Видео
27.11.24 в 20:30
Ростов Ростов
Спартак Москва Спартак Москва
2.95 3.50 2.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
26 Ноября
23:39 · Кубок России
Рахимов: «Постараемся через несколько дней сыграть с ЦСКА чуть по-другому»
23:29 · Кубок России
Николич: «Рубин» - одна из самых лучших команд на стандартах в этом году»
23:23 · Кубок России
Николич: «Да, мы - ЦСКА, но мы должны быть более скромны и не позволять себе высокомерия»
22:40 · Кубок России
Тороп не пропустил в шестом подряд матче Кубка России
22:12 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников – о спаде «Краснодара»: «Слишком долго были на первом месте»
21:14 · Кубок России
ЦСКА громит «Рубин» после гола Мусаева
21:10 · Кубок России
Файзуллаев забил четыре гола в четырёх последних матчах
21:08 · Кубок России
Файзуллаев удвоил счёт в матче ЦСКА - «Рубин»
21:03 · Кубок России
Гайич проводит сотый матч за ЦСКА
20:55 · Кубок России
ЦСКА повёл в кубковом матче с «Рубином»
20:12 · Кубок России
«Акрон» выбил из Кубка «Шинник» благодаря автоголу на первой минуте
20:00 · Кубок России
ЦСКА - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
19:39 · Кубок России
​Гладилин: «ЦСКА и «Рубин» равны по силам»
19:33 · Кубок России
ЦСКА и «Рубин» назвали составы на ответный матч Кубка России
19:29 · Кубок России
Крицюк: «Вера даёт голы»
19:07 · Кубок России
Дьяков: «Ростов» может пройти «Спартак»
18:22 · Кубок России
«Акрон» забил «Шиннику» уже на первой минуте
18:01 · Кубок России
«Тюмень» за полчаса отыгралась с 0:3 в кубковом матче с «Краснодаром»
17:45 · Кубок России
«Шинник» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:42 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Химки» хотят продолжать играть в РПЛ и Кубке
17:24 · Кубок России
Смолов впервые за два года оформил дубль
17:11 · Кубок России
Дзюба, Лончар и другие лидеры «Акрона» не сыграют с «Шинником»
16:54 · Кубок России
«Краснодар» уверенно обыгрывает Тюмень по итогу первого тайма
15:50 · Кубок России
Тарханов объяснил, при каком условии «Спартак» может обыграть на выезде «Ростов»
15:02 · Кубок России
Козлов и Смолов — в стартовом составе «Краснодара» на кубковый матч с «Тюменью»
Все новости