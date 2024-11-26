Николич: «Да, мы - ЦСКА, но мы должны быть более скромны и не позволять себе высокомерия»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Достаточно тяжело начиналась игра, и «Рубин» поддавливал в первые минуты. Для вас неожиданно то, что так легко выиграли первый тайм и матч как следствие?

- 3:0 у нас счет сегодня. Вообще контроль игры более-менее полностью. Так давить на нашу команду нельзя. Это именно наша проблема психологическая, это происходит после игры 3:0 победной и выхода в полуфинал Кубка. Мы говорим о первых 2-3 минутах игры. Да, мы - ЦСКА, но мы должны быть более скромны и не позволять себе высокомерия. Мы недовольны победой 3:0, недовольны когда 1:0. У нас серьезный чемпионат, серьезные клубы, серьезный Кубок. Нельзя недооценивать никого, мы это видим ежедневно в чемпионате. В этом смысле когда 3:0 счет, я могу только сказать «Молодцы». Следующая игра через три дня. Мы уже останавливаемся, с этими игроками, которые у нас есть, которые играли 30-ю игру в этом году, это только в ЦСКА. А есть сборная, а у нас много сборников. Конец сезона, но, слава богу, все здоровы без травм. Видимо, еще сил хватит.

- У Пьянича нет травмы?

- Голеностоп. Развернул ногу. Будем смотреть завтра, но я считаю, что там нет ничего серьезного. Тоже как и всегда, обязан сказать огромное спасибо фанатам. Одна игра, когда фанаты на стадионе, совсем другая, когда их нету. Это заряд, который они дарят футболистам, и атмосфера, которую они делают для футбола, я всегда повторяю: это совсем что-то другое. Они не позволяют дать спад игре. Больше всех правилам мешают нам, ЦСКА, «Спартаку», «Зениту», «Локомотиву», больше других команд. Очень скучаем по болельщикам, им надо сказать «Спасибо».