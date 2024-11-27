«Ростов» – «Спартак»: Возможные стартовые составы на четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России

В ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России «Ростов» сыграет в родных стенах с московским «Спартаком». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вариант стартовых составов на эту встречу.

«Ростов»: Одоевский (вр), Жбанов, Осипенко, Мелёхин, Лангович, Байрамян, Глебов, Кучаев, Мохебби, Комличенко, Сутормин.

«Спартак»: Селихов (вр), Мангаш, Чернов, Дуарте, Денисов, Пруцев, Умяров, Зиньковский, Барко, Бонгонда, Угальде.

За «Ростов» точно не сыграют травмированные Алексей Миронов и Эяд эль-Аскалани. За «Спартак» точно не сыграет дисквалифицированный Олег Рябчук.

При этом за «красно-белых» уже может выйти защитник Никита Чернов, у которого был перелом пятой плюсневой кости. Под вопросом спартаковец Роман Зобнин, пропустивший несколько последних матчей из-за травмы.

В первом матче соответствующей стадии Пути РПЛ «Спартак» проиграл дома «Ростову» 0:1. В шестнадцатом туре чемпионата России «Спартак» разгромил «Локомотив» (5:2), а «Ростов» победил ЦСКА (2:1).

Матч «Ростов» – «Спартак» сыграется сегодня, 27 ноября, в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20 часов 30 минут. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов