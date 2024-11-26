Тороп не пропустил в шестом подряд матче Кубка России

Удивительную сухую серию выдал голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп. Так, молодой вратарь ни разу не пропустил в игре с казанским «Рубином» вечером вторника в Кубке России (3:0).

Таким образом, уже шестой подряд матч Тороп проводит «на ноль» в рамках Кубка России. Началась эта серия ещё 27 августа, когда ЦСКА в рамках группового этапа Пути РПЛ уверенно всухую обыграл грозненский «Ахмат» (2:0). В рамках шестиматчевой серии ЦСКА забил 10 голов при нуле пропущенных.

Больше подробностей о виктории «армейцев» и вылете «Рубина» в Путь регионов – в нашем ревью.