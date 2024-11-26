Три гола за три удара в створ: ЦСКА разбил «Рубин» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА и «Рубин» сошлись в рамках Кубка России по футболу. Матч 1/4 финала состоялся 26 ноября на стадионе «ВЭБ Арена».

Результат первого матча (0:0 в Казани) оставлял все вопросы и интриги на игру ответную. Правда, градус напряжения был не столь высок. Мы просто напомним, что проигравший на данной стадии турнир не покидает. Из 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России можно упасть только в Путь регионов. Или пройти в полуфинал. Как говорится, проигравших нет.

Начали команды так, будто и в Москве собирались катать на нули. Спокойные атаки с обеих сторон, прослеживалось даже преимущество гостей. Казанцы и создали первый момент, когда прострел справа дошёл на второй темп. Никто не опекал Шабанхаджая, выбежавшего к точке пенальти и пробившего в касание. Рядом со штангой просвистел мяч, Тороп там вряд ли достал бы.

Но «Рубин» свой момент не реализовал и, как оказалось, этим себя приговорил. ЦСКА, смотревшийся слабо, вдруг воскрес и решил исход матча до конца первого тайма. Для начала идеально раскрылась контратака: передача к центру поля на Файзуллаева была моментально брошена во фланг. Мусаев мяч догнал и покатил чуть назад, а Келлвен техничным ударом в касание упаковал мяч под штангу – 1:0.

Чудеса армейской реализации продолжились. Обляков прибежал справа и поперёк штрафной площади покатил на Файзуллаева, Аббос пробил по траектории Келлвена, так же круто упаковав мяч под дальнюю штангу – 2:0. Разгром «Рубина» довершил Мусаев, выскочивший на передачу Виллиана со своей половины поля. Офсайда не было, Тамерлан прокинул мяч себе на ход, выскочил на рандеву с голкипером и покатил в угол – 3:0.

ЦСКА слабо начал тайм, но тремя выверенными атаками раскрошил соперника до перерыва. Вторая половина выдалась уже куда менее событийной. Гости приняли поражение и стали экономить силы, ЦСКА тоже не активничал – спокойно владели инициативой «армейцы», изредка поглядывая на часы. Излишняя расслабленность только и могла вернуть интригу – Мойзес однажды не догнал мяч после передачи назад, но упустил только в аут.

Постоянные замены, остановки, низкие скорости – всё это не благоволило опасным моментам. ЦСКА спокойно довёл встречу до победы, оставив на табло счёт первого тайма, «армейцы» даже в створ больше не пробили (три удара = три гола). Москвичи и вышли в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.