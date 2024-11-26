Файзуллаев забил четыре гола в четырёх последних матчах

Отличную форму набрал молодой полузащитник столичного ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Вечером вторника он забил казанскому «Рубину» в домашнем матче Кубка России, удвоив преимущество «армейцев».

Таким образом, узбекистанец оформил уже четвёртый гол в четырёх последних официальных матчах. Ранее он дважды забил команду Катара в квалификации на чемпионат мира и единожды сборной КНДР. Не забил он лишь в прошедшие выходные в игре с «Ростовом» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

Текстовая трансляция матча ЦСКА и «Рубина» проходит на нашем портале. Благодаря голу Файзуллааева армейский клуб увеличил преимущество до двух мячей.