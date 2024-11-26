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Файзуллаев забил четыре гола в четырёх последних матчах

26 Ноября 2024 • 21:10 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Рубин
1 1.72 X 3.80 2 5.20
перерыв

Отличную форму набрал молодой полузащитник столичного ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Вечером вторника он забил казанскому «Рубину» в домашнем матче Кубка России, удвоив преимущество «армейцев».

Таким образом, узбекистанец оформил уже четвёртый гол в четырёх последних официальных матчах. Ранее он дважды забил команду Катара в квалификации на чемпионат мира и единожды сборной КНДР. Не забил он лишь в прошедшие выходные в игре с «Ростовом» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

Текстовая трансляция матча ЦСКА и «Рубина» проходит на нашем портале. Благодаря голу Файзуллааева армейский клуб увеличил преимущество до двух мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Аббосбек Файзуллаев

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