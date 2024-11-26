Гайич проводит сотый матч за ЦСКА

Защитник московского ЦСКА и сборной Сербии Милан Гайич проводит свой сотый по счёту матч за армейский клуб. Выпала сотая игра балканца на игру Кубка России против казанского «Рубина».

В ЦСКА Гайич оказался летом 2022 года после перехода из белградской «Црвены Звезды». В текущем сезоне у него в активе 18 проведённых встреч во всех турнирах, в них ему удалось оформить один гол в ворота соперников.

Напомним, что на данный момент во встрече между ЦСКА и «Рубином» проходит первая половина встречи. «Красно-синим» удалось открыть счёт за первые полчаса, автором гола стал защитник Дуглас Келлвен.