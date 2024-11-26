«Акрон» выбил из Кубка «Шинник» благодаря автоголу на первой минуте

И во втором кубковом матче вторника интрига сохранялась до последних минут. «Тюмень» отыгралась с 0:3 против «Краснодара» и перевела битву в серию пенальти. «Акрон» же вёл в споре с «Шинником» с первой минуты.

Гости быстро заработали угловой на левом фланге, пошла подача от Солтмурада Бакаева со стандарта к ближней штанге, Никита Баранок скинул головой к дальней, и Артём Малахов отправил мяч в свои ворота - 0:1. Мавис Чибота слева в чужой штрафной скинул мяч в центр Бакаеву, который сместился правее и пробил-таки, находясь в неудобной позиции, а вратарь парировал.

После перерыва Джонатан Джон сделал заброс по левому полуфлангу, Захар Фёдоров пробил по воротам, кипер не лучшим образом перед собой отразил мяч, и Дмитрий Самойлов низом ударил чуть мимо правого угла створа. Фёдоров в правой части чужой штрафной площади скинул мяч Самойлову, ударившему в створ, а голкипер отвёл угрозу на угловой. Самойлов выбегал к правому углу чужой вратарской после тычка в мяч со стороны Фёдорова и пробил мимо ближнего угла створа. Самойлов с подступов к штрафной площади пробил над левой девяткой ворот «Акрона». Чибота ударил где-то с 15 метров по воротам «Шинника», получилось там вне створа. В правой зоне атаки «Акрона» Чибота снабдил передачей Вячеслава Бардыбахина, который прострел с рикошетом, а Максим Кузьмин пробил в дальний угол, и показалось, что мяч зашёл в сетку, но это был оптический обман, ведь спасение совершил вратарь. В самой концовке завелись команды, заиграли эмоции, закрутилась-завертелась стычка, и красная карточка показана Самойлову.

Вслед за «Краснодаром» в следующий раунд Кубка прошёл ещё один представитель Премьер-лиги, «Акрон».