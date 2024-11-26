​Гладилин: «ЦСКА и «Рубин» равны по силам»

В российском футболе прошли матчи шестнадцатого тура Премьер-лиги, а теперь вслед за ними должны состояться игры четвертьфинального раунда Фонбет Кубка России. Большой интерес вызывает встреча двух клубов, выступающих в Премьер-лиге - это московский ЦСКА и казанский «Рубин», в прошлом также становившийся чемпионом России.

Экс-наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы обоих клубов накануне предстоящей встречи:

- Я не вижу здесь фаворита, ЦСКА и «Рубин» — равные по силам команды. Здесь кто лучше реализует свои моменты у чужих ворот и меньше допустит опасных моментов у своих, тот и одержит победу, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.