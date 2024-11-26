ЦСКА и «Рубин» назвали составы на ответный матч Кубка России

Сегодня, 26 ноября, московский ЦСКА примет на своём поле казанский «Рубин» в рамках ответного четвертьфинального матча Кубка России Пути РПЛ.

Пресс-службы команд опубликовали списки футболистов на предстоящий футбольный поединок.

Стартовый состав ЦСКА: Тороп (вр), Келлвен, Роша, Дивеев, Мойзес, Гайич, Пьянич, Кисляк, Обляков (к), Файзуллаев, Мусаев.

Стартовый состав «Рубина»: Ставер (вр), Грицаенко, Тесленко, Вуячич (к), Безруков, Рахмоналиев, Йочич, Зотов, Ходжа, Шабанхаджай, Фамейе.

Начало матча ЦСКА – «Рубин» запланировано на 20:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию поединка, которую организует портал LiveResult.