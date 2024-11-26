Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Крицюк: «Вера даёт голы»

26 Ноября 2024 • 19:29 Комментировать
Тюмень
3:3
Краснодар

Голкипер «Тюмени» Станислав Крицюк прокомментировал матч Пути регионов против «Краснодара» в Кубке России, в котором сибирский клуб едва не выбил из турнира второй клуб Российской премьер-лиги.

«Вера даёт голы. Когда получилось забить первый гол, появились эмоции, а дальше по накатанной, понеслись. Руки не опускали, сравняли счёт. А дальше серия пенальти», - делится Крицюк с «Матч ТВ».

Напомним, что основное время матча завершилось со счётом 3:3. Лишь в серии пенальти сибиряки были менее удачливы своих топовых оппонентов – 2:4. В итоге дальше идёт «Краснодар», а «Тюмень» остаётся за бортом Кубка России.

«С «Краснодаром» играешь не каждый день. Каждый выложился на максимум сегодня», - добавил голкипер.

Крицюк: «Мне было очень некомфортно в «Краснодаре»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Тюмень Станислав Крицюк ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Ноября
19:29
Крицюк: «Вера даёт голы»
18:01
«Тюмень» за полчаса отыгралась с 0:3 в кубковом матче с «Краснодаром»
17:24
Смолов впервые за два года оформил дубль
16:54
«Краснодар» уверенно обыгрывает Тюмень по итогу первого тайма
15:02
Козлов и Смолов — в стартовом составе «Краснодара» на кубковый матч с «Тюменью»
02:02
Тюмень - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн
25 Ноября
15:09
Бесплатный прогноз и ставка на матч Тюмень — Краснодар Кубка России — 26 ноября 2024
12:25
Прогноз и ставка на точный счёт матча Тюмень — Краснодар Кубка России — 26 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром» Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» Президент «Реала» обратился к Винисиусу
Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая «Челси» легко победил в гостях у «Лестера»
Спортивные новости
«Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Дубль Фирстова помог «Торпедо» разгромить в гостях «Спартак» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Тюмень Тюмень
Краснодар Краснодар
3
3
9.00 5.30 1.30
Видео
88 мин
Шинник Шинник
Акрон Акрон
0
1
3.60 3.35 2.03
Видео
26.11.24 в 20:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Рубин Рубин
1.65 3.80 5.20
Видео
27.11.24 в 16:00
Урал Урал
Химки Химки
2.40 3.45 2.75
Видео
27.11.24 в 18:15
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
6.30 4.50 1.47
Видео
27.11.24 в 18:15
Сочи Сочи
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2.90 2.90 2.65
Видео
27.11.24 в 20:30
Ростов Ростов
Спартак Москва Спартак Москва
2.95 3.50 2.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Ноября
19:39 · Кубок России
​Гладилин: «ЦСКА и «Рубин» равны по силам»
19:33 · Кубок России
ЦСКА и «Рубин» назвали составы на ответный матч Кубка России
19:29 · Кубок России
Крицюк: «Вера даёт голы»
19:07 · Кубок России
Дьяков: «Ростов» может пройти «Спартак»
18:22 · Кубок России
«Акрон» забил «Шиннику» уже на первой минуте
18:01 · Кубок России
«Тюмень» за полчаса отыгралась с 0:3 в кубковом матче с «Краснодаром»
17:45 · Кубок России
«Шинник» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:42 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Химки» хотят продолжать играть в РПЛ и Кубке
17:24 · Кубок России
Смолов впервые за два года оформил дубль
17:11 · Кубок России
Дзюба, Лончар и другие лидеры «Акрона» не сыграют с «Шинником»
16:54 · Кубок России
«Краснодар» уверенно обыгрывает Тюмень по итогу первого тайма
15:50 · Кубок России
Тарханов объяснил, при каком условии «Спартак» может обыграть на выезде «Ростов»
15:02 · Кубок России
Козлов и Смолов — в стартовом составе «Краснодара» на кубковый матч с «Тюменью»
14:41 · Кубок России
Камоцци объяснил, почему матч «Ростов» - «Спартак» получится интересным
14:10 · Кубок России
Масалитин высказал мнение о матче ЦСКА - «Рубин»
13:59 · Кубок России
Деменко оценил шансы «Спартака» победить «Ростов»
13:25 · Кубок России
Балахнин оценил шансы в матче «Ростова» и «Спартака»
12:42 · Кубок России
Шавло рассказал, чего ждёт от матча «Ростов» - «Спартак»
11:51 · Кубок России
Деменко оценил шансы «Ахмата» выбить «Зенит» из Кубка России
11:44 · Кубок России
Чистяков дал комментарий перед ответным матчем с «Ахматом»
11:36 · Кубок России
Ледяхов: «Спартак» даст бой «Ростову»
04:57 · Кубок России
​Борис Игнатьев: «Спартак» и «Ростов» значительно изменят составы»
25 Ноября
22:36 · Кубок России
Пономарёв уверен, что в ЦСКА сделали выводы после поражения от «Ростова»
20:35 · Кубок России
«Спартак» на поезде отправился на кубковую игру с «Ростовом» 1
20:25 · Кубок России
Игрок «Спартака» вернулся после длительного лечения 1
Все новости