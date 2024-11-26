Крицюк: «Вера даёт голы»

Голкипер «Тюмени» Станислав Крицюк прокомментировал матч Пути регионов против «Краснодара» в Кубке России, в котором сибирский клуб едва не выбил из турнира второй клуб Российской премьер-лиги.

«Вера даёт голы. Когда получилось забить первый гол, появились эмоции, а дальше по накатанной, понеслись. Руки не опускали, сравняли счёт. А дальше серия пенальти», - делится Крицюк с «Матч ТВ».

Напомним, что основное время матча завершилось со счётом 3:3. Лишь в серии пенальти сибиряки были менее удачливы своих топовых оппонентов – 2:4. В итоге дальше идёт «Краснодар», а «Тюмень» остаётся за бортом Кубка России.

«С «Краснодаром» играешь не каждый день. Каждый выложился на максимум сегодня», - добавил голкипер.

Крицюк: «Мне было очень некомфортно в «Краснодаре»