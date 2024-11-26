Дьяков: «Ростов» может пройти «Спартак»

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказался о противостоянии команды со «Спартаком» в Кубке России. В среду команды проведут ответный четвертьфинальный матч Пути РПЛ в Ростове-на-Дону. В первой игре ростовчане победили на выезде с минимальным счётом 1:0.

По мнению Дьякова, команда Валерия Карпина в ответной игре будет играть по счёту, отталкиваясь от добытого ранее минимального перевеса.

«Где-то можно чуть на контратаках сыграть, но не лететь сломя голову вперёд. Тем более дома встреча пройдёт. При своих болельщиках «Ростов» может достойно сыграть, добиться нужного результата и пройти «Спартак», - цитирует Дьякова «РБ Спорт».

Матч между «Ростовом» и «Спартаком» стартует 27 ноября в 20:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.