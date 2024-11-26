Замены Мусаева едва не выкинули «Краснодар» из Кубка: «Быки» вели 3:0, но победили «Тюмень» лишь по пенальти

В матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России «Тюмень» принимала «Краснодар». Проигравший вылетал из турнира окончательно.

«Краснодар» стартовал в Кубке тремя победами на групповом этапе, после чего три матча второго круга проиграл и не попал в плей-офф Пути РПЛ. Если бы квалифицировался туда, то сыграл бы в ноябре два кубковых матча. А так, в Пути регионов, – один только. «Быки» выехали в Сибирь на встречу с «Тюменью», ранее выбившей из Кубка «Челябинск», «Аланию» и «Амкар». Мурад Мусаев выпустил против последней команды Мелбет-Первой лиги практически второй состав, но с Черниковым в середине поля.

Краснодарцы стали сразу играть в свой футбол, пошли в позиционную атаку. Смолов и Олесугун отметились неточными ударами по воротам. Затем тюменцы пару раз напомнили о себе в нападении. Марьянов вырывался практически один на один с Дюпиным после длинного заброса, однако Джованни Гонсалес успел без фола вытолкнуть мяч из-под его контроля. Вскоре уже удар состоялся по воротам краснодарцев. Кулишев на правом полуфланге покатил Сухорученко, пробившему низом рядом с ближним углом створа.

Подключения хозяев вперёд были разовыми, в основном гости орудовали на чужой половине поля с приближениями к воротам. Кривцов покрутился на дриблинге слева на краю вратарской и сам не ожидал, что сможет пробить, но угол был острый, поэтому только угловой. Козлов со стандарта навесил далеко, и Кайо пробил головой в правый угол, однако Крицюк оказался готов к такому развитию событий и отразил мяч за лицевую.

Тюменцы допустили комплекс ошибок сзади в опасных зонах. Одна из них обернулась голом. Сухорученко забросил влево на Шавлохова, который принял мяч грудью и выложил его Кобнану, который прострелил, а Козлов покатил в пустой створ (0:1). Крицюк отдал Коротаеву, никак не ожидавшему, что его накроет Смолов. Правда, удар Фёдора пришёлся как раз по позиции вратаря «Тюмени». В другом эпизоде Шавлохов с Крицюком не поняли друг друга – обошлось для сибиряков.

Кое-что хозяева создали на стандарте. Клёнкин подал справа со штрафного, и Кулишев не попал головой в ближний угол. На 39-й минуте «быки» элегантно провели второй гол. Кастаньо сделал пас вперёд из глубины, а Козлов и Арутюнян пропустили мяч, шестым чувством промониторив, что после этого Смолов подхватит владение и поразит цель (0:2). Спустя полторы минуты счёт едва не стал крупным, но Бем головой вынес с ленточки удар Козлова.

Начало второго тайма прошло под знаком атак «Краснодара». Кобнан остро устремлялся к чужим воротам, однако защитники его обезвредили. Впрочем, на 53-й минуте всё равно стало 0:3. Олусегун пяткой скинул Черникову, тот слева пробил в падении, а Крицюк отразил рядом с собой прямо на Смолова – тому оформить дубль труда не составило. Что тогда сделал Мусаев? Взял и заменил Черникова со Смоловым – вот тогда у «Краснодара» и пошли проблемы.

Визитёры вдруг стали просаживаться – и пропустили два мяча за четыре с половиной минуты. Клёнкин запустил по левой зоне Марьянова, который сместился в штрафную под взором Гонсалеса. Потом прострелил Марьянов, а Поройков опередил Кайо и подсёк мяч в дальний угол (1:3). Карпов пяткой отдал обратный пас, Поройков подхватил мяч и низом упаковал его в левый угол – дубль Станислава (2:3). Позже Карпов закинул вперёд на Поройкова, с которым справился Олусегун.

Вроде стабилизировал «Краснодар» игру, но моменты ему не давались, Кривцов и Кобнан тоже заменены были. «Тюмень» не была согласна на поражение и в концовке блеснула третьим голом в ворота соперника. Петров отдал направо Бему, тот навесил, а выигравший верх Ткачук головой отправил мяч в правый угол (3:3). Кстати, Ткачук вступил в игру с замены. В компенсированное время Мокаев не попал в створ из штрафной площади, а то вообще бы 4:3 получилось.

Итак, серия пенальти. Первым «Краснодар» бил. Газинский зарядил в перекладину (0:0 – здесь и далее в скобках счёт по пенальти). Косарев ударил в правый угол – Дюпин парировал (0:0). Козлов легко поразил правую часть створа (0:1), Клёнкин – левую (1:1). Кучугура отличился в левый угол (1:2), а Карпов пробил туда же, но там оказался Дюпин (1:2). Кокшаров ударил тоже в левый угол – и удачно (1:3).

Храмцов над руками Дюпина поразил левый угол (2:3). Кастаньо чётко низом загнал мяч в левый угол, и это был конец (2:4). В смысле, конец кубкового пути для «Тюмени». «Краснодар» всё же прошёл во второй этап четвертьфинала Пути регионов Кубка России. «Быки» избежали сценария 2017 года, когда они также вели у «Урала» в Кубке 3:0, а в итоге спустились на 3:3 и проиграли по пенальти.

Реклама

Кирилл Иванцов