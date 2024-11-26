«Тюмень» за полчаса отыгралась с 0:3 в кубковом матче с «Краснодаром»

Сегодня, 26 ноября, «Тюмени» принимает на своём поле «Краснодар» в рамках 1/4 финала Кубка России Пути регионов.

По итогам 90 сыгранных минут команды сыграли со счетом 3:3. Теперь футболистам «Тюмени» и «Краснодара» предстоит выявить победителя в серии пенальти.

Стоит сказать, что игра полностью была под контролем «Краснодара», ведь к 53-й минуте «быки» громили соперника со счетом 3:0. Однако за полчаса до финального свистка хозяева трижды забили и сравняли счет.

Следить за всеми событиями в матче «Тюмень» - «Краснодар» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.