Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Тюмень» за полчаса отыгралась с 0:3 в кубковом матче с «Краснодаром»

26 Ноября 2024 • 18:01 Комментировать
Тюмень
3:4
Краснодар
пенальти

Сегодня, 26 ноября, «Тюмени» принимает на своём поле «Краснодар» в рамках 1/4 финала Кубка России Пути регионов.

По итогам 90 сыгранных минут команды сыграли со счетом 3:3. Теперь футболистам «Тюмени» и «Краснодара» предстоит выявить победителя в серии пенальти.

Стоит сказать, что игра полностью была под контролем «Краснодара», ведь к 53-й минуте «быки» громили соперника со счетом 3:0. Однако за полчаса до финального свистка хозяева трижды забили и сравняли счет.

Следить за всеми событиями в матче «Тюмень» - «Краснодар» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.  

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Тюмень

Новости по матчу

Сегодня, 26 Ноября
18:01
«Тюмень» за полчаса отыгралась с 0:3 в кубковом матче с «Краснодаром»
17:24
Смолов впервые за два года оформил дубль
16:54
«Краснодар» уверенно обыгрывает Тюмень по итогу первого тайма
15:02
Козлов и Смолов — в стартовом составе «Краснодара» на кубковый матч с «Тюменью»
02:02
Тюмень - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн
25 Ноября
15:09
Бесплатный прогноз и ставка на матч Тюмень — Краснодар Кубка России — 26 ноября 2024
12:25
Прогноз и ставка на точный счёт матча Тюмень — Краснодар Кубка России — 26 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ТЮМЕНЬ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну «Быки» больше не первые: три игрока, из-за которых «Краснодар» потерял очки в Подмосковье Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити»
Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» «Челси» легко победил в гостях у «Лестера»
Спортивные новости
Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Дубль Фирстова помог «Торпедо» разгромить в гостях «Спартак» «Ак Барс» на выезде взял верх над ЦСКА в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Пенальти
Тюмень Тюмень
Краснодар Краснодар
3
4
9.00 5.30 1.30
Видео
26.11.24 в 18:15
Шинник Шинник
Акрон Акрон
3.60 3.35 2.03
Видео
26.11.24 в 20:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Рубин Рубин
1.65 3.80 5.20
Видео
27.11.24 в 16:00
Урал Урал
Химки Химки
2.40 3.45 2.75
Видео
27.11.24 в 18:15
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
6.30 4.50 1.47
Видео
27.11.24 в 18:15
Сочи Сочи
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2.90 2.90 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Ноября
18:01 · Кубок России
«Тюмень» за полчаса отыгралась с 0:3 в кубковом матче с «Краснодаром»
17:45 · Кубок России
«Шинник» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:42 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Химки» хотят продолжать играть в РПЛ и Кубке
17:24 · Кубок России
Смолов впервые за два года оформил дубль
17:11 · Кубок России
Дзюба, Лончар и другие лидеры «Акрона» не сыграют с «Шинником»
16:54 · Кубок России
«Краснодар» уверенно обыгрывает Тюмень по итогу первого тайма
15:50 · Кубок России
Тарханов объяснил, при каком условии «Спартак» может обыграть на выезде «Ростов»
15:02 · Кубок России
Козлов и Смолов — в стартовом составе «Краснодара» на кубковый матч с «Тюменью»
14:41 · Кубок России
Камоцци объяснил, почему матч «Ростов» - «Спартак» получится интересным
14:10 · Кубок России
Масалитин высказал мнение о матче ЦСКА - «Рубин»
13:59 · Кубок России
Деменко оценил шансы «Спартака» победить «Ростов»
13:25 · Кубок России
Балахнин оценил шансы в матче «Ростова» и «Спартака»
12:42 · Кубок России
Шавло рассказал, чего ждёт от матча «Ростов» - «Спартак»
11:51 · Кубок России
Деменко оценил шансы «Ахмата» выбить «Зенит» из Кубка России
11:44 · Кубок России
Чистяков дал комментарий перед ответным матчем с «Ахматом»
11:36 · Кубок России
Ледяхов: «Спартак» даст бой «Ростову»
04:57 · Кубок России
​Борис Игнатьев: «Спартак» и «Ростов» значительно изменят составы»
25 Ноября
22:36 · Кубок России
Пономарёв уверен, что в ЦСКА сделали выводы после поражения от «Ростова»
20:35 · Кубок России
«Спартак» на поезде отправился на кубковую игру с «Ростовом» 1
20:25 · Кубок России
Игрок «Спартака» вернулся после длительного лечения 1
19:46 · Кубок России
Байрамян: «Со «Спартаком» всегда очень интересные игры»
12:20 · Кубок России
Назначены судьи на матчи «Ростов» - «Спартак» и «Локомотив» - «Динамо»
24 Ноября
19:58 · Кубок России
Личка: Бальбуэна, Нгамалё, Гагнидзе и Бителло готовились к игре против «Локомотива» 1
22 Ноября
21:09 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» умудрился обыграть «Акрон» уже в четвёртый раз в сезоне 1
21 Ноября
16:35 · Кубок России
Появились подробности дисквалификации Рябчука в Кубке России официально
Все новости