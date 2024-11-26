Смолов впервые за два года оформил дубль

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов дважды отличился в кубковом матче с «Тюменью».

Встреча 1/4 финала Кубка России Пути регионов между «Тюменью» и «Краснодаром» продолжается в эти минуты. На данный момент «быки» ведут со счетом 3:2.

Автором двух забитых мячей «быков» стал 34-летний Смолов, для которого данный дубль — первый за последние два года.

Ранее форвард дважды за игру поражал ворота соперников еще в футболке «Динамо», когда 30 июля 2022 года забил «Факелу» (3:3).

Следить за всеми событиями матча «Тюмень» - «Краснодар» можно в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.