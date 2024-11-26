Дзюба, Лончар и другие лидеры «Акрона» не сыграют с «Шинником»

Вечером вторника в Кубке России в рамках Пути регионов «Шинник» примет «Акрон». Однако за тольяттинский клуб не сыграет его главная звезда в лице Артёма Дзюбы. В «Акроне» объяснили этот факт.

«Дзюба и другие лидеры пропускают матч с «Шинником» в связи с тем, что готовятся к матчу чемпионата России с «Оренбургом», - сказали «Матч ТВ» в пресс-службе клуба.

Также за «Акрон» вечером не сыграют Стефан Лончар, Константин Савичем и Родриго Эсковаль.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Шинник» - «Акрон» проведёт наш портал. «Акрон» попал в Путь регионов из-за того, что занял третье место в своей группе в Пути РПЛ на групповом этапе.