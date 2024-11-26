«Краснодар» уверенно обыгрывает Тюмень по итогу первого тайма

Вечером 26 ноября «Краснодар» в Пути регионов Кубка России гостит у «Тюмени». По итогу первого тайма «быки» уверенно обыгрывают оппонентов, голами отличились Данила Козлов и ветеран клуба Фёдор Смолов.

Напомним, что противостояние сибирского и южного клубов состоит в Пути регионов из одного матча. Краснодарцы в своей группе на групповом этапе Пути РПЛ заняли третье место и продолжили выступление в турнире в нижней сетке плей-офф.

Текстовую трансляцию матча «Тюмень» - «Краснодар» проводит наш портал. Впереди вторая половина поединка.