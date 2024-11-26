Тарханов объяснил, при каком условии «Спартак» может обыграть на выезде «Ростов»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем кубковом матче «Ростов» - «Спартак».

По мнению специалиста, «Ростов» доставит проблемы сопернику при своих болельщиках, но если «Спартак» с самого начала будет играть как с «Локомотивом», то сможет одержать победу.

— У «Спартака» много хороших атакующих футболистов. Если эти игроки проявят себя лучшим образом в кубковом матче, тогда у «красно-белых» есть шансы обыграть «Ростов», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Напомним, первый четвертьфинальный матч Кубка России Пути РПЛ завершился победой дончан со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 27 ноября, начало — в 20:30 по мск.