Козлов и Смолов — в стартовом составе «Краснодара» на кубковый матч с «Тюменью»

Сегодня, 26 ноября, «Краснодар» встретится на выезде с «Тюменью» в рамках четвертьфинального матча Кубка России Пути регионов.

Пресс-служба «быков» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий поединок.

С первых минут главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев решил выпустить на поле следующих футболистов: Дюпин (вр), Олусегун, Арутюнян, Кайо, Гонсалес, Черников (к), Кастаньо, Кривцов, Козлов, Мозес, Смолов.

Стоит сказать, что форвард Джон Кордоба в заявку на игру не попал.

Начало матча «Тюмень» - «Краснодар» запланировано на 16:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.