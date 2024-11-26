Камоцци объяснил, почему матч «Ростов» - «Спартак» получится интересным

Итальянский менеджер Франко Камоцци, работавший в «Спартаке», дал комментарий перед кубковой игрой между «красно-белыми» и «Ростовом».

По мнению специалиста, игра получится интересной, ведь оба коллектива набрали хороший ход.

«Карпин до сих пор считается великолепным тренером, а Глебов — отличный футболист. Даст ли Станкович отдохнуть Барко и Угальде? Это зависит от морального состояния футболистов», — цитирует Камоцци Metaratings.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» проиграл дома «Ростову» со счетом 0:1. Ответная встреча состоится 27 ноября в Ростове-на-Дону. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск.

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