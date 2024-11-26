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Масалитин высказал мнение о матче ЦСКА - «Рубин»

26 Ноября 2024 • 14:10 Комментировать

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение об ответном матче между «армейцами» и казанским «Рубином» рамках 1/4 финала Кубка России.

«Игра будет тяжелая, так как соперник ЦСКА любит играть от обороны на контратаках. Очень хорошо использует стандартные положения, которые могут определить результат матча», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что в первом поединке «Рубина» и ЦСКА была зафиксирована ничья со счетом 0:0.

Ответная встреча состоится сегодня, 26 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало поединка запланировано в 20:30 по московскому времени.

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