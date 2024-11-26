Деменко оценил шансы «Спартака» победить «Ростов»

Футбольный эксперт Максим Деменко высказал мнение по ответному матчу между «Ростовом» и «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России.

«Шансы в предстоящем матче 50 на 50. Не считаю, что вылет «Спартака» в Путь регионов будет критичным. У команды ещё будет возможность бороться за победу в Кубке», - передает слова Деменко «Чемпионат».

Первый матч прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился поражением «Спартака» со счетом 0:1.

Ответный поединок «Ростова» и «красно-белых» пройдет на стадионе в Ростове-на-Дону завтра, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.