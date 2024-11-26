Балахнин оценил шансы в матче «Ростова» и «Спартака»

Футбольный специалист Сергей Балахнин поделился мнением об ответной встрече «Ростова» и московского «Спартака» в четвертьфинале Кубка России.

«Трудно назвать фаворита в таком матче. Команды находятся в равных условиях. Это кубковый матч, где может всё перевернуться. Обеим командам важна победа в этой игре», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что первый матч прошел на «Лукойл Арене» и завершился поражением «Спартака» со счетом 0:1.

Ответный матч «Ростова» и «красно-белых» состоится завтра, 27 ноября, на стадионе в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.