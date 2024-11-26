Шавло рассказал, чего ждёт от матча «Ростов» - «Спартак»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался об ответной встрече «красно-белых» и «Ростова» в четвертьфинале Кубка России.

«Ростов» - кусачая и неуступчивая команда. Игроки всегда настроены, жестко играют в защите. Игра будет нелегкой. Противостояние «Спартака» с «Ростовом» всегда отличается борьбой», - передает слова Шавло «Чемпионат».

В первом поединке «Спартак» на домашнем стадионе проиграл команде Валерия Карпина со счетом 0:1. Ответный матч состоится в Ростове-на-Дону завтра, 27 ноября, начало запланировано в 20:30 по московскому времени.