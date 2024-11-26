Деменко оценил шансы «Ахмата» выбить «Зенит» из Кубка России

Экс-футболист Максим Деменко поделился мыслями касательно ответного поединка между грозненским «Ахматом» и петербургским «Зенитом» в рамках четвертьфинальной стадии Кубка России.

«Ответная игра с «Ахматом» в Кубке - чистая формальность для «Зенита». Нужно отыграть три мяча, что вряд ли это смогут сделать грозненцы. 90%, что «Зенит» пройдёт дальше», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что первый матч в Санкт-Петербурге завершился крупной победой команды Сергея Семака со счетом 3:0.

Ответная встреча «Ахмата» против «Зенита» состоится на стадионе в Грозном 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.