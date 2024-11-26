Чистяков дал комментарий перед ответным матчем с «Ахматом»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об ответном поединке с грозненским «Ахматом» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Сейчас ответная игра в Кубке - не знаю, какое решение примет тренерский штаб. Думаю, будет вариативность в составе. Главное, чтобы все получали игровую практику», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что в первом поединке петербургский коллектив отпраздновал крупную победу со счетом 3:0.

Ответная встреча состоится на стадионе в Грозном завтра, 27 ноября. Начало противостояния запланировано в 18:15 по московскому времени.