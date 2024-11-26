Ледяхов: «Спартак» даст бой «Ростову»

Экс-футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказал мнение о предстоящей ответной встрече между «красно-белыми» и «Ростовом» в четвертьфинале Кубка России.

«Красно-белые» хотят успешно выступить в Кубке. Будет интересная игра, где «Спартак» поборется. «Спартак» однозначно даст бой «Ростову», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Ответный матч «Ростова» и «Спартака» состоится на стадионе в Ростове-на-Дону 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Напомним, что первый поединок, состоявшийся на «Лукойл Арене», завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 1:0.