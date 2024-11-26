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Кубок России

​Борис Игнатьев: «Спартак» и «Ростов» значительно изменят составы»

26 Ноября 2024 • 04:57 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
1 3.30 X 3.60 2 2.20
27.11 20:30

В российском футболе прошли матчи шестнадцатого тура чемпионата, и московский «Спартак», и «Ростов» одержали победы над сильными соперниками, «Спартак» обыграл «Локомотив», а «Ростов» на выезде переиграл ЦСКА. Теперь им предстоит сыграть между собой в кубковом матче - и известный отечественный специалист Борис Игнатьев не сомневается в том, что команды значительно изменят свои составы.

- Кубок — это совсем другое отношение и другая мотивация. Думаю, что «Спартак» поставит другой состав по сравнению с матчем против «Локомотива». Но и у «Ростова» хватает дополнительных ресурсов из молодых футболистов, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.


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