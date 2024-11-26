​Борис Игнатьев: «Спартак» и «Ростов» значительно изменят составы»

В российском футболе прошли матчи шестнадцатого тура чемпионата, и московский «Спартак», и «Ростов» одержали победы над сильными соперниками, «Спартак» обыграл «Локомотив», а «Ростов» на выезде переиграл ЦСКА. Теперь им предстоит сыграть между собой в кубковом матче - и известный отечественный специалист Борис Игнатьев не сомневается в том, что команды значительно изменят свои составы.

- Кубок — это совсем другое отношение и другая мотивация. Думаю, что «Спартак» поставит другой состав по сравнению с матчем против «Локомотива». Но и у «Ростова» хватает дополнительных ресурсов из молодых футболистов, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.